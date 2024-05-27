Заморозки, грозы и град ждут жителей Омской области под конец мая

В ночные часы среды, 29 мая, местами в регионе будет около ноля.
Днём 28 мая пройдёт небольшой дождь, 29 мая — возможны кратковременные дожди с грозами, местами — град.
Дневная температура воздуха в понедельник не превысит +8…+13 градусов. Во вторник ожидается от +10 до +15. В среду, 29 мая — от +7 до +12.
Атмосферное давление 27 мая, по данным Обь-Иртышского УГМС, будет расти. 28 мая — падать, а днём 29 мая снова начнёт падать.
По предварительным прогнозам потеплеет в Омской области только к выходным.