Яромир Ягр отказался от совместных акций с «Авангардом»

Ярослав Зидек, представляющий интересы Яромира Ягра, прокомментировал высказывание генерального менеджера «Авангарда» Антона Курьянова о возможных совместных акциях с игроком в Омске. По словам агента, в ближайшее время это невозможно из-за политической ситуации.
«К сожалению, проведение совместных акций Яромира и “Авангарда” в ближайшее время невозможно. Сами понимаете, какая сейчас политика по отношению к российским клубам, достаточно вспомнить, какие были проблемы с подписанием вратаря Гудачека», — цитирует Зидека «Матч ТВ».
Ранее Антон Курьянов рассказал, что в «Авангарде» строили планы о сотрудничестве с его клубом в Чехии «Кладно». Но Яромир Ягр оборвал все связи с Россией с февраля 2022 года. При этом раньше он всегда передавал привет через общих агентов, которые привозили его в Россию.
Ягр выступал за «Авангард» в сезоне 2004/05 и в период с 2008 по 2011 год. В составе команды он стал обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка Континента.