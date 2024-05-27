Яромир Ягр отказался от совместных акций с «Авангардом»

Ранее Антон Курьянов рассказал, что в «Авангарде» строили планы о сотрудничестве с его клубом в Чехии «Кладно». Но Яромир Ягр оборвал все связи с Россией с февраля 2022 года. При этом раньше он всегда передавал привет через общих агентов, которые привозили его в Россию.