ФК «Иркутск» одержал первую победу во Второй лиге на выезде

Соскучившиеся по победам иркутяне смогли создать несколько опасных моментов уже на первых минутах встречи, однако открыть счёт им это не помогло. Впрочем, и игроки владимирского «Торпедо» тоже не спешили уступать «бабрам». В итоге команды так и не смогли изменить счёт на табло в первом тайме. Единственный гол был забит лишь на 85-й минуте встречи — отличился игрок «Иркутска» Антон Убониев. Итог — 1:0, победа коллектива из столицы Приангарья.