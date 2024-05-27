В Кемерове запустили первый рейс новой электрички из Берёзовского

В период капремонта Кузбасского моста, который уже перекрыли, электропоезд позволит быстрее перемещаться с одного берега Томи на другой. Правда, возить людей он будет только по рабочим дням. Полный проезд с Кемерова до Берёзовского составит 70 рублей.