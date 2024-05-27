В Кемерове запустили первый рейс новой электрички из Берёзовского

Первый рейс новой электрички прибыл на железнодорожный вокзал Кемерова со станции «Забойщик» города Берёзовского. В пути он будет делать три остановки: Правотомск (Кировский район), 51 км (посёлок Боровой) и Притомье (район посёлка Петровка). Позже добавят и другие станции.
«Электричка может стать прорывом в развитии нашей системы общественного транспорта. Конечно, чтобы привыкнуть к новому виду транспорта, требуется время. Будем мониторить пассажиропоток, внимательно читать ваши отзывы и обязательно дорабатывать маршрут», — пишет глава Кемерова Дмитрий Анисимов.
В период капремонта Кузбасского моста, который уже перекрыли, электропоезд позволит быстрее перемещаться с одного берега Томи на другой. Правда, возить людей он будет только по рабочим дням. Полный проезд с Кемерова до Берёзовского составит 70 рублей.
В нулевые годы аналогичный электропоезд уже работал в областной столицы и пользовался спросом. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте «Кузбасспригорода».