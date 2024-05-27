Девятиклассники Хабаровского края сдают ОГЭ по химии, информатике, биологии, обществознанию

На химии участникам ОГЭ можно пользоваться непрограммируемым калькулятором, лабораторным оборудованием, периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований, электрохимическим рядом напряжений металлов. Экзаменационная работа по химии содержит задание на выполнение химического эксперимента под наблюдением эксперта.