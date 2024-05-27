Девятиклассники Хабаровского края сдают ОГЭ по химии, информатике, биологии, обществознанию

В Хабаровском крае продолжается основной этап сдачи государственной итоговой аттестации девятиклассниками. Экзамен по химии сегодня сдают — 255 человек, информатику выбрали — 3115 девятиклассников, биологию — 1631, обществознание — 5662, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Хабаровского края.
Продолжительность экзаменов по химии и обществознанию — 3 часа, информатике и биологии — 2 часа 30 минут.
На химии участникам ОГЭ можно пользоваться непрограммируемым калькулятором, лабораторным оборудованием, периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований, электрохимическим рядом напряжений металлов. Экзаменационная работа по химии содержит задание на выполнение химического эксперимента под наблюдением эксперта.
На биологии можно пользоваться линейкой, непрограммируемым калькулятором.
На экзамене по информатике — компьютерной техникой, не имеющей доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Официальный день ознакомления с результатами по химии, информатике, биологии, обществознанию — не позднее 11 июня.
Результаты после утверждения государственной экзаменационной комиссией размещаются на региональном портале государственных услуг Хабаровского края «Услуги 27».
Срок подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами — в течение двух рабочих дней со дня официального объявления результатов.
Следующие экзамены по физике, химии, истории, географии состоятся 30 мая.