Из роботов в няни. Лицейский театр поставил в Омске «Мэри Поппинс»

И вот одно, точнее, одна из таких творений в результате целой цепи случайностей становится немного человеком. Первый сбой в программе случается, когда она заявляет, что «системе было одиноко», затем мистер Бэнкс забывает закрыть дверь, убегая из лаборатории, а в это время вдруг начинается гроза, гром, по-видимому, влияет на механизм, и вот уже перед нами не один из десятка роботов-близнецов, а «само совершенство» Мэри, которой проказники-дети мистера Бэнкса Джейн (Алиса Бесперстова, София Поддубная) и Майкл (Александр Сторублёвцев, Макар Летягин) тут же дают прозвище Поппинс.