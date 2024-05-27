Из роботов в няни. Лицейский театр поставил в Омске «Мэри Поппинс»

Историю о волшебной няне Мэри Поппинс, которая прилетела неизвестно откуда и также таинственно исчезла вместе с попутным восточным ветром, режиссёр-постановщик Сергей Тимофеев существенно изменил. И она на сцене Лицейского отличается от версии о няне с зонтиком, рассказанной Памелой Трэверс 90 лет назад.
Инсценировка была написана Игорем Сывороткиным, но Сергей Тимофеев с недавно ушедшим от нас Валерием Мамонтовым и её дополнили новыми деталями.
Оно и понятно — всё-таки мир с тех пор поменялся кардинально, и потому в Лицейском мистер Бэнкс (Иван Пермяков, Евгений Точилов) не финансист, а учёный, полностью занятый своей работой. Его детище — лаборатория, где он создаёт роботов.
Череда случайностей
И вот одно, точнее, одна из таких творений в результате целой цепи случайностей становится немного человеком. Первый сбой в программе случается, когда она заявляет, что «системе было одиноко», затем мистер Бэнкс забывает закрыть дверь, убегая из лаборатории, а в это время вдруг начинается гроза, гром, по-видимому, влияет на механизм, и вот уже перед нами не один из десятка роботов-близнецов, а «само совершенство» Мэри, которой проказники-дети мистера Бэнкса Джейн (Алиса Бесперстова, София Поддубная) и Майкл (Александр Сторублёвцев, Макар Летягин) тут же дают прозвище Поппинс.
Впрочем, Мэри, поразмыслив (или проанализировав? всё-таки она робот) с этим прозвищем соглашается, и уже представляется своему создателю (и работодателю) как Мэри Поппинс (Наталья Мельникова, Евгения Суровая). Мистер Бэнкс, конечно, узнаёт в «самом совершенстве» сбежавшего робота, однако решает понаблюдать, что же из этого выйдет.
В отличие от миссис Бэнкс (Юлия Сапфирова, Наталья Виташевская), которая тут же заподозривает мужа в симпатии к новой няне, появившейся неизвестно откуда и чуть ли не в ту же секунду, когда мистер Бэнкс размещает объявление о поисках в интернете.
Проделки детей
Майкл и Джейн, конечно же, пытаются проверить на прочность и стрессоустойчивость новую няню точно так же, как делали это с бесчисленным множеством предыдущих: няня Кэтти (Наталья Виташевская, Юлия Сапфирова), к примеру, уволилась, увидев лягушку из магазина приколов в своей тарелке, однако Мэри разгадывает все их планы.
И потому в торт головой окунаются мама и папа, они же вытираются салфетками с перцем, но Мэри ведь не просто няня, а волшебница, и потому она стирает записи с телефонов и не выдаёт ребят с их «приколами» родителям.
За несколько проведённых у Бэнксов дней, пока вновь не подул восточный ветер, няня Мэри всем в этом семействе открывает глаза. Детей она учит, что иногда за словами стоит совсем не то содержание и важно не только слушать, но и слышать, что им хотят сказать. Родители вдруг вспоминают, что давно не смотрели друг другу в глаза и мало времени проводят всей семьёй.
В общем, Мэри напоминает нам всем, и в первую очередь зрителям в зале, простые, казалось бы, истины — но из-за нашего стремительного темпа жизни на самом деле подзабытые.
Для любого возраста
И потому этот спектакль, как сказал исполнитель роли мистера Бэнкса Иван Пермяков, может смотреть любой зритель — «от нуля и до бесконечности». А ещё он считает, что это история любви и экологии души. «Нужно оставаться человеком, несмотря ни на какой прогресс! Он заставляет человека быть одержимым, когда люди не видят простых вещей», — рассказал после премьеры актёр.
Его сценическая супруга Юлия Сапфирова говорит — как и в любом спектакле, на который ходят семьями, дети смотрят на детей, а взрослые — на взрослых. И если детей, несомненно, увлекает волшебство, созданное на сцене художником Лианой Прохоровой, то взрослые вместе с Мэри задумываются над тем, когда люди становятся живыми.
И с очевидным ответом мистера Бэнкса «Они такими рождаются» не все согласятся, ведь многие из нас в этом бесконечном беге по кругу сами едва не становятся роботами.
«Мир меняет своё лицо очень быстро, и эпоха перемен уже наступила, — говорит режиссёр-постановщик Сергей Тимофеев. — Идея транслировать эти мысли через историю о Мэри Поппинс родилась благодаря совпадению нескольких факторов. Во-первых, появление в репертуаре концертной программы “О любви…”, которая проявила вокальные возможности многих артистов.
Во-вторых, моя любовь к пьесе Хасинто Грау «Сеньор Пигмалион», которую я уже несколько лет хочу поставить и в которой главная тема — жизнь совершенных, искусственно созданных кукол. В-третьих, случайно брошенная фраза: «А почему бы не “Мэри Поппинс”? Всё это соединилось вместе, и началась работа воображения: Мэри Поппинс неожиданно возникает в пространстве дома и так же внезапно исчезает, оставляя после себя ошеломлённое семейство… Наш спектакль — это ещё и попытка увидеть себя глазами более совершенного создания».
И всё-таки это музыка!
Новый спектакль в Лицейском взрослым напомнит о детстве и о том, что ветер перемен обязательно придёт и «будет добрым, ласковым».
Кстати, о песнях — они те самые: любимые, знакомые по фильму с Натальей Андрейченко. Как призналась актриса Наталья Мельникова, с музыкальным спектаклем было непросто: не все из актёров Лицейского поющие, но в итоге запели даже те, кто не верил в наличие такой грани своего таланта.
«Песни учили целый год, в отличие от танцев, на которые ушло всего несколько месяцев», — призналась исполнительница роли Мэрии Поппинс.
Нам остаётся только добавить, кто ещё занят в спектакле. Лунный зайчик — Анастасия Поплевичева, Екатерина Ухова. Роботы: Иван Мельников, Демид Гулько, Артём Хайлов, Даниил Ноздрин, Маис Керимов, Валентин Рудяк, Анна Новосёлова.
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