Граждане каких стран чаще всего въезжают в Казахстан

Как говорится в ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, наибольший процент въезжающих составляют граждане Узбекистана, Кыргызстана и России.
По информации пресс-службы Комитета, с 1 января по 10 мая текущего года на территорию Казахстана въехало граждан:
- Республики Узбекистан — 1 598 656 человек;
- Кыргызской Республики — 1 015 553 человека;
- Российской Федерации — 854 937 человек;
- \Республики Таджикистан — 332 177 человек;
- Республики Беларусь — 47 342 человека;
- Республики Азербайджан — 30 550 человек;
- Туркменистана — 9 671 человек;
- Украины — 9 018 человек;
- Республики Армения — 5 194 человека;
- Республики Молдовы — 3 059 человек.
В сравнении с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение въездов в среднем на 6,5 процента.
По словам иностранцев, они въезжают в Казахстан в частном порядке как обслуживающий персонал транспортных средств либо транзитом. По данным КНБ, наиболее интенсивными являются пункты пропуска на границе с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном.