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Граждане каких стран чаще всего въезжают в Казахстан

В Комитете национальной безопасности назвали страны, граждане которых чаще всего въезжают в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Reuters

Как говорится в ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, наибольший процент въезжающих составляют граждане Узбекистана, Кыргызстана и России.

По информации пресс-службы Комитета, с 1 января по 10 мая текущего года на территорию Казахстана въехало граждан:

  • Республики Узбекистан — 1 598 656 человек;
  • Кыргызской Республики — 1 015 553 человека;
  • Российской Федерации — 854 937 человек;
  • \Республики Таджикистан — 332 177 человек;
  • Республики Беларусь — 47 342 человека;
  • Республики Азербайджан — 30 550 человек;
  • Туркменистана — 9 671 человек;
  • Украины — 9 018 человек;
  • Республики Армения — 5 194 человека;
  • Республики Молдовы — 3 059 человек.

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение въездов в среднем на 6,5 процента.

По словам иностранцев, они въезжают в Казахстан в частном порядке как обслуживающий персонал транспортных средств либо транзитом. По данным КНБ, наиболее интенсивными являются пункты пропуска на границе с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном.