Граждане каких стран чаще всего въезжают в Казахстан

По словам иностранцев, они въезжают в Казахстан в частном порядке как обслуживающий персонал транспортных средств либо транзитом. По данным КНБ, наиболее интенсивными являются пункты пропуска на границе с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном.