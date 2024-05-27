Новые тарифы на виртуальную АТС помогут бизнесу решить кадровый вопрос

Новые возможности подключения виртуальной телефонии особенно актуальны для компаний, испытывающих нехватку специалистов по продажам и обслуживанию клиентов. Именно такие сотрудники остаются сегодня одними из самых дефицитных на рынке труда: вакансии в этой области занимают 21,9% от общего числа открытых позиций, тогда как доля среди соискателей в продажах с активным резюме составляет лишь 16,8%. При этом на фоне общего дефицита кадров в российской экономике нагрузка на бизнес в части фонда оплаты труда растет: номинальные зарплаты в январе-декабре 2023 года выросли на рекордные 16,2%.