В России могут ввести налоговый вычет за лечение домашних животных

«Наши четвероногие друзья зачастую становятся полноправными членами семьи. На ежегодную вакцинацию, обследования и лечение граждане тратят круглую сумму из бюджета семьи в год даже в государственных ветклиниках. За свое лечение человек может получить налоговый вычет, так почему бы не предоставить возможность компенсировать часть затрат семейного бюджета на лечение и домашнего животного?», — прокомментировал зампред Комитета Госдумы по экологии Евгений Марков.