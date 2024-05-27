В России могут ввести налоговый вычет за лечение домашних животных

Речь идет о профилактических, диагностических и лечебных мероприятиях для зарегистрированных питомцев, а также о приобретенных для них лекарствах. По мнению авторов, мера поспособствует введению повсеместной регистрации домашних животных и воспитанию у россиян ответственного, нравственного и гуманного отношения к ним, пишет «Парламентская газета».
«Наши четвероногие друзья зачастую становятся полноправными членами семьи. На ежегодную вакцинацию, обследования и лечение граждане тратят круглую сумму из бюджета семьи в год даже в государственных ветклиниках. За свое лечение человек может получить налоговый вычет, так почему бы не предоставить возможность компенсировать часть затрат семейного бюджета на лечение и домашнего животного?», — прокомментировал зампред Комитета Госдумы по экологии Евгений Марков.