Во множестве домов Омска почти на сутки отключат воду

В Омске с 10 часов утра понедельника, 27 мая 2024 года, до 6 часов утра вторника, 28 мая, не будет холодной воды во множестве домов. В это время сотрудники омского водоканала будут производить работы по замене аварийного участка водопровода по ул. 10 лет Октября, 194, сообщает пресс-служба компании.