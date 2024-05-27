Стало известно, сколько жителей Приморья будут платить повышенный НДФЛ

По новым предложениям депутатов Госдумы, минимальный порог прогрессивной налоговой шкалы для россиян, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год, может быть установлен на уровне не менее чем в два раза превышающего среднемесячную заработную плату в России. Исходя из статистики на 2023 год, речь идет о сумме более 149 тысяч рублей. По итогам 2024 года эта цифра может составить более 167 тысяч рублей.

Если эти изменения в НДФЛ вступят в силу, то около 2% жителей Приморского края могут быть затронуты этими переменами. По данным Росстата , в 2023 году регион внес в бюджет страны 88,77 миллиарда рублей налога на доходы физических лиц, и только 1,98% этой суммы пришлось на налог по повышенной ставке 15%.

Однако, как заметил РБК, данные о средних заработных платах, представленные Росстатом, плохо соотносятся с региональными долями НДФЛ, которые уплачивают более состоятельные граждане. Например, в Чукотском автономном округе отмечается самый высокий уровень средней зарплаты в России (158,5 тысячи рублей за 2023 год), однако только 1% общего объема НДФЛ в этом регионе приходится на доходы, превышающие 5 миллионов рублей. По итогам 2023 года, из всех регинов ДФО прирост подоходного налога в год превысил 20% только в Забайкальском (плюс 21,4 миллиарда) и Приморском краях (плюс 20,3 миллиарда). Магаданская область показала прирост лишь на 5,4 миллиарда, а Республика Бурятия и вовсе завершила год с отрицательным показателем (минус 6,4 миллиарда).