Стало известно, сколько жителей Приморья будут платить повышенный НДФЛ

«Важно, чтобы повышение налоговой нагрузки не касалось подавляющего большинства граждан. <…> рекомендуется нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее чем двукратного размера среднемесячной номинальной заработной платы по Российской Федерации», — говорится в тексте рекомендаций депутатов Госдумы РФ при установке прогрессивной шкалы НДФЛ.
По новым предложениям депутатов Госдумы, минимальный порог прогрессивной налоговой шкалы для россиян, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год, может быть установлен на уровне не менее чем в два раза превышающего среднемесячную заработную плату в России. Исходя из статистики на 2023 год, речь идет о сумме более 149 тысяч рублей. По итогам 2024 года эта цифра может составить более 167 тысяч рублей.
Если эти изменения в НДФЛ вступят в силу, то около 2% жителей Приморского края могут быть затронуты этими переменами. По данным Росстата, в 2023 году регион внес в бюджет страны 88,77 миллиарда рублей налога на доходы физических лиц, и только 1,98% этой суммы пришлось на налог по повышенной ставке 15%.
Также в документе, составленном по итогам парламентских слушаний по вопросу совершенствования налогового законодательства Российской Федерации, есть предложения по увеличению стандартных налоговых вычетов для семей с детьми.
«Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории граждан, которые нуждаются в государственной поддержке», — ранее заявлял министр финансов России Антон Силуанов.
В рамках утвержденных рекомендаций по изменению налоговой системы планируется увеличить вычеты до 2800 рублей для семей с двумя детьми и до 6000 рублей — для семей с тремя и более детьми. Предельный доход налогоплательщика для применения указанных налоговых вычетов может быть увеличен до 450 тысяч рублей в год, а уровень налоговых льгот по процентам по депозитам будет сохранен для стимулирования граждан к формированию сбережений.
Депутаты Госдумы надеются, что эти изменения обеспечат более справедливую систему налогообложения в России. Ожидается, что новые правила вступят в силу не ранее 1 января 2025 года и позволят плавно увеличивать налоговую нагрузку в зависимости от доходов граждан.
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