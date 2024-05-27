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Стало известно, сколько жителей Приморья будут платить повышенный НДФЛ

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая, ФедералПресс. Минимальный порог прогрессивной налоговой шкалы на доходы богатых россиян может составить 150 тысяч рублей. Если рекомендации депутатов Госдумы по изменениям в НДФЛ вступят в силу, то изменения коснутся около 2% жителей Приморского края.

Источник: Reuters

«Важно, чтобы повышение налоговой нагрузки не касалось подавляющего большинства граждан. <…> рекомендуется нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее чем двукратного размера среднемесячной номинальной заработной платы по Российской Федерации», — говорится в тексте рекомендаций депутатов Госдумы РФ при установке прогрессивной шкалы НДФЛ.

По новым предложениям депутатов Госдумы, минимальный порог прогрессивной налоговой шкалы для россиян, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год, может быть установлен на уровне не менее чем в два раза превышающего среднемесячную заработную плату в России. Исходя из статистики на 2023 год, речь идет о сумме более 149 тысяч рублей. По итогам 2024 года эта цифра может составить более 167 тысяч рублей.

Если эти изменения в НДФЛ вступят в силу, то около 2% жителей Приморского края могут быть затронуты этими переменами. По данным Росстата, в 2023 году регион внес в бюджет страны 88,77 миллиарда рублей налога на доходы физических лиц, и только 1,98% этой суммы пришлось на налог по повышенной ставке 15%.

Однако, как заметил РБК, данные о средних заработных платах, представленные Росстатом, плохо соотносятся с региональными долями НДФЛ, которые уплачивают более состоятельные граждане. Например, в Чукотском автономном округе отмечается самый высокий уровень средней зарплаты в России (158,5 тысячи рублей за 2023 год), однако только 1% общего объема НДФЛ в этом регионе приходится на доходы, превышающие 5 миллионов рублей. По итогам 2023 года, из всех регинов ДФО прирост подоходного налога в год превысил 20% только в Забайкальском (плюс 21,4 миллиарда) и Приморском краях (плюс 20,3 миллиарда). Магаданская область показала прирост лишь на 5,4 миллиарда, а Республика Бурятия и вовсе завершила год с отрицательным показателем (минус 6,4 миллиарда).

Также в документе, составленном по итогам парламентских слушаний по вопросу совершенствования налогового законодательства Российской Федерации, есть предложения по увеличению стандартных налоговых вычетов для семей с детьми.

«Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории граждан, которые нуждаются в государственной поддержке», — ранее заявлял министр финансов России Антон Силуанов.

В рамках утвержденных рекомендаций по изменению налоговой системы планируется увеличить вычеты до 2800 рублей для семей с двумя детьми и до 6000 рублей — для семей с тремя и более детьми. Предельный доход налогоплательщика для применения указанных налоговых вычетов может быть увеличен до 450 тысяч рублей в год, а уровень налоговых льгот по процентам по депозитам будет сохранен для стимулирования граждан к формированию сбережений.

Также для поощрения здорового образа жизни депутаты планируют разработать новые виды налоговых вычетов для граждан, регулярно проходящих медицинские осмотры и успешно сдающих нормативы ГТО.

Депутаты Госдумы надеются, что эти изменения обеспечат более справедливую систему налогообложения в России. Ожидается, что новые правила вступят в силу не ранее 1 января 2025 года и позволят плавно увеличивать налоговую нагрузку в зависимости от доходов граждан.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, как рост инфляции повлиял на цены в Приморском крае весной 2024 года.

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