В Ленинском районе Кемерова назначили нового прокурора из Омска

Как сообщает прокуратура Кузбасса, Алексей Владимирович служит в органах с 2009 года, его общий стаж составляет 15 лет. Он занимал разные должности, в том числе был помощником и старшим помощником прокурора в Омске. Лишь пару лет назад Санин переехал в Кемерово и занял место начальника отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кемеровской области.