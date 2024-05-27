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В Ленинском районе Кемерова назначили нового прокурора из Омска

Стаж работы нового госслужащего — 15 лет.

В Кемерове ответственным за Ленинский район стал новый прокурор. Приказом Генерального прокурора РФ на эту должность назначили старшего советника юстиции Алексея Владимировича Санина.

Как сообщает прокуратура Кузбасса, Алексей Владимирович служит в органах с 2009 года, его общий стаж составляет 15 лет. Он занимал разные должности, в том числе был помощником и старшим помощником прокурора в Омске. Лишь пару лет назад Санин переехал в Кемерово и занял место начальника отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кемеровской области.

За примерное исполнение служебных обязанностей его неоднократно поощрял генпрокурор и прокурор области.