Опасные и зрелищные трюки показали юные воздушные гимнастки в Хабаровске: фото

54
Вряд ли — у кого-то закружится голова, а кто-то об этом даже думать не захочет. Но только не ученицы школы воздушной гимнастики «Облака» в Хабаровске.
В выходной на набережной стадиона имени Ленина совсем хрупкие девочки показали опасные трюки и поразительную красоту воздушного спорта. Показательные выступления проходили у колеса обозрения, где собрались десятки болельщиков. Многие юные спортсменки, кстати, — победители и призеры крупных российских соревнований и чемпионата страны. Как прошел фестиваль «Открытый спорт» — можно увидеть в нашем фоторепортаже.