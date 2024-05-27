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Опасные и зрелищные трюки показали юные воздушные гимнастки в Хабаровске: фото

Смогли бы вы себя представить на высоте шести метров, держась одной ногой за полотна?

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Вряд ли — у кого-то закружится голова, а кто-то об этом даже думать не захочет. Но только не ученицы школы воздушной гимнастики «Облака» в Хабаровске.

В выходной на набережной стадиона имени Ленина совсем хрупкие девочки показали опасные трюки и поразительную красоту воздушного спорта. Показательные выступления проходили у колеса обозрения, где собрались десятки болельщиков. Многие юные спортсменки, кстати, — победители и призеры крупных российских соревнований и чемпионата страны. Как прошел фестиваль «Открытый спорт» — можно увидеть в нашем фоторепортаже.

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