Максимальные зарплаты для химиков превысили 300 тыс., но не в Кузбассе

Ко Дню химика, который отмечался накануне, эксперты hh.ru проанализировали спрос на химиков, а также выяснили, где им готовы платить самые высокие зарплаты.
Выяснилось, что на Кемеровскую область приходится 1% вакансий для химиков от всего их объёма по стране. Суммарно на топ-20 регионов с наиболее высоким спросом на этих специалистов приходится 73% вакансий.
Самые высокие зарплаты больше 100 тыс. рублей предлагают химикам в Югре, Ямало-Ненецком АО и Забайкальском крае. В Кемеровской области работодатели готовы платить им в среднем 42,5 тыс. рублей.
Однако максимальные зарплатные предложения сильно превышают медианные показатели. Так, химик-технологу на производстве компонентов взрывчатых веществ обещают от 345 тыс. рублей на руки. В Кузбассе на зарплату 100 тыс. рублей ищут химика-технолога по производству резиновых смесей.
Чаще всего в химиках нуждаются компании сферы медицины и фармацевтики, продуктов питания, торговли, удобрений и услуг для бизнеса. Наиболее востребованы кадры со специализацией научный специалист, исследователь (49%), технолог (11%) и лаборант (10%).