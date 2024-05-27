Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Максимальные зарплаты для химиков превысили 300 тыс., но не в Кузбассе

Ежегодно 26 мая в России отмечался День химика.

Ко Дню химика, который отмечался накануне, эксперты hh.ru проанализировали спрос на химиков, а также выяснили, где им готовы платить самые высокие зарплаты.

Выяснилось, что на Кемеровскую область приходится 1% вакансий для химиков от всего их объёма по стране. Суммарно на топ-20 регионов с наиболее высоким спросом на этих специалистов приходится 73% вакансий.

Самые высокие зарплаты больше 100 тыс. рублей предлагают химикам в Югре, Ямало-Ненецком АО и Забайкальском крае. В Кемеровской области работодатели готовы платить им в среднем 42,5 тыс. рублей.

Однако максимальные зарплатные предложения сильно превышают медианные показатели. Так, химик-технологу на производстве компонентов взрывчатых веществ обещают от 345 тыс. рублей на руки. В Кузбассе на зарплату 100 тыс. рублей ищут химика-технолога по производству резиновых смесей.

Чаще всего в химиках нуждаются компании сферы медицины и фармацевтики, продуктов питания, торговли, удобрений и услуг для бизнеса. Наиболее востребованы кадры со специализацией научный специалист, исследователь (49%), технолог (11%) и лаборант (10%).