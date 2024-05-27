В Хабаровске выбрали «Лучшего водителя автобуса»

В ходе проведения испытаний, водителей проверяли на знание Правил дорожного движения, а затем они выполняли сложные упражнения на автодроме. В итоге, первое место в состязаниях среди водителей большого класса было завоевано Денисом Железновым, а среди водителей автобусов среднего класса — Петром Павловым. Они представят Хабаровск на всероссийском этапе профессионального конкурса.