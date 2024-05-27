В Хабаровске выбрали «Лучшего водителя автобуса»

В краевой столице прошел конкурс «Лучший по профессии» среди водителей общественного транспорта. Он состоялся на автодроме ТОГУ. В открытии состязаний принял участие мэр Хабаровска. Перед началом соревнований главе краевой столицы показали центр подготовки водителей Тихоокеанского государственного университета.
— Впечатляет. Здесь есть все для качественной подготовки водителей легковых и грузовых машин, — отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
Затем глава города вместе с почетными гостями отправились на автодром, где прошла торжественная церемония открытия состязаний среди водителей общественного транспорта. Побороться за победу вышли 10 участников, которые водят автобусы большого класса, и 8 — среднего.
— Шоферы, перевозящие жителей Хабаровска, должны быть отвественными и профессиональными. От их мастерства зависит своевременное прибытие на работу и комфортность, а главное — безопасность пассажиров. Организация конкурсов позволяет оценить уровень профессиональной подготовки водителей. Желаю всем участникам удачи, — рассказал мэр Хабаровска Сергеем Кравчуком.
В ходе проведения испытаний, водителей проверяли на знание Правил дорожного движения, а затем они выполняли сложные упражнения на автодроме. В итоге, первое место в состязаниях среди водителей большого класса было завоевано Денисом Железновым, а среди водителей автобусов среднего класса — Петром Павловым. Они представят Хабаровск на всероссийском этапе профессионального конкурса.