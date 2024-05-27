Беглого мэра Большого Камня наградили Орденом Мужества в зоне СВО

Сбежавший от уголовного преследования на СВО мэр Большого Камня Рустям Абушаев удостоен высокой государственной награды — Ордена Мужества. Об этом он рассказал в своем ТГ-канале (18+), сообщает ИА PrimaMedia.
«Вчера был награждён государственный наградой, Орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, поблагодарить наш стойкий тыл, что верит и ждёт каждого из нас домой», — написал Абушаев в соцсети.
Напомним, в марте 2023 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Абушаева. Его обвинили в том, что, будучи главой Надеждинского района, он незаконно распоряжался земельными участками. Тогда же его объявили в федеральный розыск. Но в апреле Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. А 11 августа Фрунзенский районный суд Владивостока обязал следствие отменить постановление о розыске мэра. Тогда же стало известно и о том, что градоначальник находится в зоне СВО. В конце 2023 года он получил осколочное ранение.