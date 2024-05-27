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Беглого мэра Большого Камня наградили Орденом Мужества в зоне СВО

Это не первая награда, которой удостаивается градоначальник.

Источник: Соцсети

Сбежавший от уголовного преследования на СВО мэр Большого Камня Рустям Абушаев удостоен высокой государственной награды — Ордена Мужества. Об этом он рассказал в своем ТГ-канале (18+), сообщает ИА PrimaMedia.

«Вчера был награждён государственный наградой, Орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, поблагодарить наш стойкий тыл, что верит и ждёт каждого из нас домой», — написал Абушаев в соцсети.

Напомним, в марте 2023 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Абушаева. Его обвинили в том, что, будучи главой Надеждинского района, он незаконно распоряжался земельными участками. Тогда же его объявили в федеральный розыск. Но в апреле Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. А 11 августа Фрунзенский районный суд Владивостока обязал следствие отменить постановление о розыске мэра. Тогда же стало известно и о том, что градоначальник находится в зоне СВО. В конце 2023 года он получил осколочное ранение.