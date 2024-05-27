Врезавшимся пассажирским автобусом в Новокузнецке заинтересовался Бастрыкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров в Кемеровской области. Его заинтересовало ДТП со съехавшим с дороги и врезавшимся в ограждение пассажирским автобусом «Волгабас», произошедшее накануне днём в Новокузнецке.
Дорожно-транспортное происшествие произошло рядом с железной дорогой на проспекте Курако, 19а. Водитель автобуса, двигаясь по маршруту, допустил съезд с проезжей части и наехал на ограждение железной дороги, расположенной рядом с одним из торгово-офисных центров. В салоне находились люди, пострадало девять человек. Им оказывают медицинскую помощь.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).