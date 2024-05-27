Врезавшимся пассажирским автобусом в Новокузнецке заинтересовался Бастрыкин

Дорожно-транспортное происшествие произошло рядом с железной дорогой на проспекте Курако, 19а. Водитель автобуса, двигаясь по маршруту, допустил съезд с проезжей части и наехал на ограждение железной дороги, расположенной рядом с одним из торгово-офисных центров. В салоне находились люди, пострадало девять человек. Им оказывают медицинскую помощь.