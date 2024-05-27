Программу бесплатных детских путешествий запускают в Хабаровском крае

Программу бесплатных путешествий для школьников запустили в Хабаровском крае — благодаря ей дети из отдалённых муниципалитетов получили возможность за бюджетный счёт посетить столицу региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», всего на организацию поездок из местной казны выделили 12 миллионов рублей. В настоящее время проект работает в пилотном режиме.
По информации пресс-службы министерства туризма Хабаровского края, отправиться в бесплатное путешествие смогут ребята, учащиеся с седьмого по девятый класс. Приоритетное право на поездку пока предоставляется детям участников специальной военной операции, а также членам многодетных и малоимущих семей, победителям олимпиад и всероссийских конкурсов.
При разработке краевого проекта за основу взяли федеральную программу бесплатных путешествий, которая была опробована в Хабаровском крае в декабре прошлого года. Тогда в групповые туры отправились около тысячи школьников 5−9 классов из восьми муниципальных образований: Бикинского, Верхнебуреинского, Хабаровского, Вяземского, Нанайского, Солнечного, Комсомольского и имени Лазо районов.
— В этот раз в путешествия отправятся ребята из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий — это Ванинский, Верхнебуреинский, Николаевский, Советско-Гаванский районы и Охотский муниципальный округ. Всего в групповые туры в рамках региональной программы поедут порядка 450 ребят. Первые поездки состоятся уже в начале июня, также часть школьников побывает в Хабаровске в сентябре, — рассказала глава регионального министерства туризма Екатерина Пунтус. Отмечается, что продолжительность тура составит не менее 24 часов — из краевого бюджета полностью оплачиваются транспортные расходы, питание проживание и экскурсионная программа. Оператора, которые будет обеспечивать времяпрепровождение ребят, уже определили по итогам конкурсного отбора — это компания, которая имеет большой опыт работы с группами школьников.
Маршруты сформированы таким образом, чтобы за время поездки дети смогли максимально познакомиться с историей, культурой, традициями и природой региона. При этом программы для ребят из разных районов могут немного отличаться по наполнению. Школьников ждёт обзорная экскурсия по Хабаровску, посещение музеев истории Амурского моста и «Мир говорящих машин», поездки на детскую железную дорогу и в село Сикачи-Алян, где детей ждут мастер-класс по изготовлению изделий из рыбьей кожи, фотосессия в национальных костюмах и традиционные нанайские игры.