Программу бесплатных детских путешествий запускают в Хабаровском крае

— В этот раз в путешествия отправятся ребята из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий — это Ванинский, Верхнебуреинский, Николаевский, Советско-Гаванский районы и Охотский муниципальный округ. Всего в групповые туры в рамках региональной программы поедут порядка 450 ребят. Первые поездки состоятся уже в начале июня, также часть школьников побывает в Хабаровске в сентябре, — рассказала глава регионального министерства туризма Екатерина Пунтус. Отмечается, что продолжительность тура составит не менее 24 часов — из краевого бюджета полностью оплачиваются транспортные расходы, питание проживание и экскурсионная программа. Оператора, которые будет обеспечивать времяпрепровождение ребят, уже определили по итогам конкурсного отбора — это компания, которая имеет большой опыт работы с группами школьников.