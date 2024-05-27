Проект художественного музея в Хабаровске представили на выставке «Россия»

На выставке «Россия» в Москве представили проект нового Дальневосточного художественного музея, который построят в Хабаровске. Делегация из краевой столицы приняла участие в программе Дней регионального развития «Пространство будущего». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".