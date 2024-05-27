Проект художественного музея в Хабаровске представили на выставке «Россия»

На выставке «Россия» в Москве представили проект нового Дальневосточного художественного музея, который построят в Хабаровске. Делегация из краевой столицы приняла участие в программе Дней регионального развития «Пространство будущего». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Во время программы как раз и был представлен проект нового здания, уточнили в правительстве региона. Площадь пространства составит 22 тысячи квадратных метров.
— На его уникальной мультимедийной площадке запланированы показы работ современных художников, школа художественного искусства, проведение форумов и конференций, а также единственный в восточной части России центр художественной реставрации, — рассказали в правительстве Хабаровского края.
Также запланировано утроить открытые фонды на выставки редких полотен и амфитеатр. Музей появится в Хабаровске к 2028 году.