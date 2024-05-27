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Куратор городской культуры займет пост советника мэра

Уходящий в отставку начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Василий Головин займет пост советника мэра. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее сообщалось, что свой пост в департаменте культуры господин Головин покинет 31 мая.

Источник: Reuters

Василий Головин руководит департаментом культуры администрации Перми с марта 2021 года. Ранее он возглавлял МАУК «Пермский городской дворец культуры имени С. М. Кирова». С июня 2020 года занимал должность заместителя министра культуры Пермского края.