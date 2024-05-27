Куратор городской культуры займет пост советника мэра

Уходящий в отставку начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Василий Головин займет пост советника мэра. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее сообщалось, что свой пост в департаменте культуры господин Головин покинет 31 мая.