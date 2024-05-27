Китайский циклон испортит погоду в конце мая в Приморье: чего ждать

«В понедельник, 27 мая, под влиянием тыловой части циклона, который смещается над северной частью Японского моря, на большей территории пройдут дожди, наиболее интенсивные на востоке. Температура воздуха будет в пределах +9…+17 °С», — сообщили в Примгидромете.