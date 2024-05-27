Китайский циклон испортит погоду в конце мая в Приморье: чего ждать

«В понедельник, 27 мая, под влиянием тыловой части циклона, который смещается над северной частью Японского моря, на большей территории пройдут дожди, наиболее интенсивные на востоке. Температура воздуха будет в пределах +9…+17 °С», — сообщили в Примгидромете.
Ближайшей ночью осадки прекратятся. Температура воздуха будет в пределах +2…+10 °С. Днем потеплее на 2 — 6 градусов.
Очередной циклон подойдет к побережью Приморья в среду, 28 мая, со стороны Китай. Осадки возобновятся и в крае вновь похолодает.
Во второй половине недели погода будет неустойчивая, временами будут идти дожди. Максимальная температура воздуха будет в пределах +11…+20 °С.
Во Владивостоке в понедельник, 27 мая, не исключен небольшой дождь, температура воздуха будет в пределах +13…+16 °С.
Завершится май в этом году небольшими осадками. Максимальная температура составит +7…+10 °С.
Напомним, на трассе в Приморье в сильный дождь, который наблюдался 26 мая, произошло смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В результате происшествия погиб пациент, которого перевозил спецавтомобиль.