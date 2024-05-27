Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китайский циклон испортит погоду в конце мая в Приморье: чего ждать

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая, ФедералПресс. Последние весенние дни в Приморье ожидаются дождливыми и прохладными. Как завершится в этом году май, рассказали синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 78% 755 мм рт. ст. +21°
Источник: Reuters

«В понедельник, 27 мая, под влиянием тыловой части циклона, который смещается над северной частью Японского моря, на большей территории пройдут дожди, наиболее интенсивные на востоке. Температура воздуха будет в пределах +9…+17 °С», — сообщили в Примгидромете.

Ближайшей ночью осадки прекратятся. Температура воздуха будет в пределах +2…+10 °С. Днем потеплее на 2 — 6 градусов.

Очередной циклон подойдет к побережью Приморья в среду, 28 мая, со стороны Китай. Осадки возобновятся и в крае вновь похолодает.

Во второй половине недели погода будет неустойчивая, временами будут идти дожди. Максимальная температура воздуха будет в пределах +11…+20 °С.

Во Владивостоке в понедельник, 27 мая, не исключен небольшой дождь, температура воздуха будет в пределах +13…+16 °С.

Во вторник погода наладится, обойдется без осадков, воздух прогреется до +21°С. Однако в последующие сутки приморская столица вновь окажется во власти циклона: в городе пройдут дожди, которые будут сопровождаться сильным юго-восточным ветром.

Завершится май в этом году небольшими осадками. Максимальная температура составит +7…+10 °С.

Напомним, на трассе в Приморье в сильный дождь, который наблюдался 26 мая, произошло смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В результате происшествия погиб пациент, которого перевозил спецавтомобиль.