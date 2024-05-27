Лето сделает попытку зайти в Пермский край 1 июня

Со вторника, 28 мая, холод начнет сдавать свои позиции. В ночные часы температура поднимется до +5…+10 градусов, в отдельных района региона будет около 0…+5 градусов. Днем все те же +11…+16 градусов, лишь в Чайковском с Чернушкой столбик термометра перевалит через отметку +20 градусов. Заметных изменений в характере погоды не произойдет 29 и 30 мая.