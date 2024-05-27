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Лето сделает попытку зайти в Пермский край 1 июня

В первый день июня Прикамье прогнозируют потепление до +28 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 78% 755 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Лето должно наступить, обязательно! Пермяки в ожидании прихода долгожданного летнего тепла. Синоптики прогнозируют, что 1—2 июня в Пермском крае все-таки потеплеет до +28 градусов.

Популярный портал «Метеоролог и я» сообщает, что есть вероятность еще одной попытки прихода тепла в предстоящие выходные дни. В случае успеха, температурный фон в дневные часы повысится до летних показателей +23…+28 градусов.

«Более точный сценарий на выходные появится во второй половине рабочей недели», — отмечают пермские синоптики.

В ближайшие три дня на территории Прикамья сохранится прохладная погода. Отклонение от климатической нормы составит около 1,5 градусов. Наиболее прохладным на наступившей неделе станет понедельник, 27 мая. Ночью температура воздуха составила −2…+3 градуса. Днем воздух прогреется до +11…+16 градусов. В районе Красновишерска и Ныробе возможны мокрый снег с дождем.

Со вторника, 28 мая, холод начнет сдавать свои позиции. В ночные часы температура поднимется до +5…+10 градусов, в отдельных района региона будет около 0…+5 градусов. Днем все те же +11…+16 градусов, лишь в Чайковском с Чернушкой столбик термометра перевалит через отметку +20 градусов. Заметных изменений в характере погоды не произойдет 29 и 30 мая.

В последний день месяца, 31 мая, синоптики прогнозируют облачную погоду, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, при прояснениях в низинах до −3 градусов. Днем станет заметно теплее +14…+19 градусов.