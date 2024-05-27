Лето сделает попытку зайти в Пермский край 1 июня

Лето должно наступить, обязательно! Пермяки в ожидании прихода долгожданного летнего тепла. Синоптики прогнозируют, что
Популярный портал «Метеоролог и я» сообщает, что есть вероятность еще одной попытки прихода тепла в предстоящие выходные дни. В случае успеха, температурный фон в дневные часы повысится до летних показателей +23…+28 градусов.
«Более точный сценарий на выходные появится во второй половине рабочей недели», — отмечают пермские синоптики.
Со вторника, 28 мая, холод начнет сдавать свои позиции. В ночные часы температура поднимется до +5…+10 градусов, в отдельных района региона будет около 0…+5 градусов. Днем все те же +11…+16 градусов, лишь в Чайковском с Чернушкой столбик термометра перевалит через отметку +20 градусов. Заметных изменений в характере погоды не произойдет 29 и 30 мая.
В последний день месяца, 31 мая, синоптики прогнозируют облачную погоду, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, при прояснениях в низинах до −3 градусов. Днем станет заметно теплее +14…+19 градусов.