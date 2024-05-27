Игорь Кобзев проверил ход ремонта Дома офицеров в Иркутске

Иркутская область, НИА-Байкал — Губернатор Игорь Кобзев проверил ход ремонтных работ в Доме офицеров в Иркутске.
Ранее глава региона поручил полностью завершить ремонт здания к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году. По информации пресс-службы облправительства, ремонт Дома офицеров проводится в два этапа. Первый — это ремонт кровли и фасада, второй этап включает внутреннюю отделку помещений и ремонт инженерной системы.
Как рассказала заместитель руководителя службы по охране объектов культурного наследия Мария Назарова, проект первого этапа прошел экспертизу, проект второго этапа находится в экспертизе. Сейчас идет капитальный ремонт кровли, на это из областного бюджета направлен 21 миллион рублей. Уже сделаны подготовительные работы и начинаются основные, завершены они будут 30 июля. Ремонт фасада стартует летом этого года, в ближайшее время начнется процесс определения подрядчика, стоимость контракта — 55 миллионов рублей.
Внутреннюю отделку помещений и ремонт инженерной системы Игорь Кобзев поручил начать в сентябре.
«Одна из наших важнейших задач — сохранить исторические детали и предметы. Например, мозаику на окнах и скульптуру, которая была привезена как трофей Великой Отечественной войны. Концепция отремонтированного здания в целом будет носить просветительский, патриотический и культурный характер», — рассказала заместитель министра по молодежной политике региона Ирина Авдеева.
После ремонта Дома офицеров в нем планируется создать центр патриотического воспитания, а также расширить уже существующий «Музей Боевой Славы», посвященный Великой Отечественной войне. Кроме того, глава региона поручил сделать архитектурную подсветку здания.