Игорь Кобзев проверил ход ремонта Дома офицеров в Иркутске

Как рассказала заместитель руководителя службы по охране объектов культурного наследия Мария Назарова, проект первого этапа прошел экспертизу, проект второго этапа находится в экспертизе. Сейчас идет капитальный ремонт кровли, на это из областного бюджета направлен 21 миллион рублей. Уже сделаны подготовительные работы и начинаются основные, завершены они будут 30 июля. Ремонт фасада стартует летом этого года, в ближайшее время начнется процесс определения подрядчика, стоимость контракта — 55 миллионов рублей.