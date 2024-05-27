Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Челябинска будут сносить долгострой, перекроют движение транспорта

В центре Челябинска будут сносить долгострой — перекроют движение транспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что 28 мая будут продолжены работы по демонтажу объекта незавершенного строительства на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинская.

ООО «Специализированный застройщик БМ-Групп» с 10.00 до 16.00 будет произведен плановый завал демонтируемых конструкций в пределах строительной площадки.

«Завал конструкций запланирован со стороны улицы Каслинская в котлован. Мероприятия по перекрытию движения и предотвращению доступа посторонних лиц в зону завала предусмотрены», — говорится в объявлении властей.

Застройщик приносит извинения горожанам «за неизбежные в этой ситуации неудобства».