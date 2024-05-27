В центре Челябинска будут сносить долгострой, перекроют движение транспорта

Сообщается, что 28 мая будут продолжены работы по демонтажу объекта незавершенного строительства на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинская.
ООО «Специализированный застройщик БМ-Групп» с 10.00 до 16.00 будет произведен плановый завал демонтируемых конструкций в пределах строительной площадки.
«Завал конструкций запланирован со стороны улицы Каслинская в котлован. Мероприятия по перекрытию движения и предотвращению доступа посторонних лиц в зону завала предусмотрены», — говорится в объявлении властей.
Застройщик приносит извинения горожанам «за неизбежные в этой ситуации неудобства».