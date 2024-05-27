Неотложное устранение дефектов на сетях — часть Севастополя обесточат

В период с 9 до 17 часов полуторачасовые отключения возможны по улицам Гоголя 26-А, 24−26, Ковпака 40−56, 13−19, Ивана Голубца 37-а, 15−39, Авдеева 14−42, 17-а, 19−45, 49, Антоненко 2−26, Белинского 2−14, 1−19, Матюшенко 22−44, 19−47, Симферопольской 30−48, 19−43, Буденного 6-А, 6-Б, 6−24, 35-А, 1−59, 23-А, Николая Музыки 1, 7−13, 19−23, Степаненко 12, Чапаева 2−80, 21-А, 7−25, 29−41, 2-А, 21/2, Котовского 48, Лагерной 26-А, 34-А/1, 30, Летчицы Литвиновой 50, 11, 55, Евгении Захаровой 18, 51-й Армии 11, Летчицы Себровой 30-А, 38-Б, 28, Подполковника Бондаря 11, в переулках Школьном 2−8 и Берманском 18. Также в это время отключения пройдут по ряду адресов на территории садовых товариществ «Сапун-гора» и «Куликово поле».