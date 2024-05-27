Неотложное устранение дефектов на сетях — часть Севастополя обесточат

По данным предприятия, с 9:00 до 13:00 света не будет в селе Оборонном, по улицам Балашова 2−6, 10, 1-А, 5/1-Б, 1−15, 19, Бассейной 14-А, 4-А, к.328, 4−14, 695, 15-Б, 17-А, 15−17, 329, 695, 981, а также на территории садового товарищества «Таврида», 1,67.
С 9 до 16 часов отключения запланированы по улицам Жасминной 2-А, 4−50, 1−13, 17−39, 43, Усадебной 6−44, 9−33, Клеверной 1, 7, Героев Бреста 4-А, 8-А, 8-В, 8-Г, 2-М, 2-К, 2-Н, 2, Читинской 1, 15, в границах СТ «Рыбак».
В период с 9 до 17 часов полуторачасовые отключения возможны по улицам Гоголя 26-А, 24−26, Ковпака 40−56, 13−19, Ивана Голубца 37-а, 15−39, Авдеева 14−42, 17-а, 19−45, 49, Антоненко 2−26, Белинского 2−14, 1−19, Матюшенко 22−44, 19−47, Симферопольской 30−48, 19−43, Буденного 6-А, 6-Б, 6−24, 35-А, 1−59, 23-А, Николая Музыки 1, 7−13, 19−23, Степаненко 12, Чапаева 2−80, 21-А, 7−25, 29−41, 2-А, 21/2, Котовского 48, Лагерной 26-А, 34-А/1, 30, Летчицы Литвиновой 50, 11, 55, Евгении Захаровой 18, 51-й Армии 11, Летчицы Себровой 30-А, 38-Б, 28, Подполковника Бондаря 11, в переулках Школьном 2−8 и Берманском 18. Также в это время отключения пройдут по ряду адресов на территории садовых товариществ «Сапун-гора» и «Куликово поле».