В ЦПКиО Волгограда в третий раз отметили день Индии

День Индии в центре Волгограда начался с праздника Ратха-Ятра. По парку проехала 4-метровая колесница под звуки индийских напевов, которую сопровождали национальными танцами. Все посетители ЦПКиО могли присоединить к шествию.
В зоне ярмарки представили индийские благовония, украшения, наряды и сувениры. Для гурманов подготовили локацию с восточными сладостями — можно было попробовать ладду с орехами, бурфи, джаганатхи.
Украшением вечера оказалась насыщенная концертная программа, сообщили в дирекции ЦПКиО. Ее главной звездой стал потомственный музыкант из Индии Битту Маллик.