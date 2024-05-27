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В ЦПКиО Волгограда в третий раз отметили день Индии

На выходных горожане смогли ближе познакомиться с традициями народов Индии.

Источник: дирекция ЦПКиО

День Индии в центре Волгограда начался с праздника Ратха-Ятра. По парку проехала 4-метровая колесница под звуки индийских напевов, которую сопровождали национальными танцами. Все посетители ЦПКиО могли присоединить к шествию.

В зоне ярмарки представили индийские благовония, украшения, наряды и сувениры. Для гурманов подготовили локацию с восточными сладостями — можно было попробовать ладду с орехами, бурфи, джаганатхи.

Украшением вечера оказалась насыщенная концертная программа, сообщили в дирекции ЦПКиО. Ее главной звездой стал потомственный музыкант из Индии Битту Маллик.

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