Сдача ЦЭ и ЦТ стартует сегодня в Беларуси

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Сдача выпускных экзаменов у белорусских выпускников школ начинается в понедельник, сообщает Sputnik.
В понедельник, 27 мая, 11-классники сдадут централизованный экзамен (ЦЭ) по одному предмету на выбор. Это может быть обществоведение, математика, биология, физика, биология, химия, история Беларуси, география, всемирная история или иностранный язык.
Также сегодня выпускники прошлых лет и колледжей смогут сдать централизованное тестирование (ЦТ) по этим же предметам.
В четверг, 30 мая, выпускников 11 классов ждет сдача ЦЭ по белорусскому или русскому языку. В этот же день выпускники прошлых лет и колледжей смогут сдать ЦТ по русскому и белорусскому языкам.
Что можно и нельзя на ЦЭ/ЦТ
Централизованный экзамен, как и ЦТ, проводится в пункте сдачи — как правило, это университет или колледж.
Поэтому школьники должны взять с собой пропуск в пункт сдачи экзамена, которые они заранее получили, паспорт, ручку (капиллярную или черную гелиевую) и простой калькулятор (при сдаче экзамена по физике или химии).
Все лишние вещи, в том числе телефоны, при входе в пункт сдачи экзамена сдаются. Пользование шпаргалками и другими средствами помощи во время испытания запрещено, за это выпускники школ исключаются из аудитории.