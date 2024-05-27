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В Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за погоды

В регионе ожидаются дожди и усиление ветра до 25 м/с.

И. о. губернатора Илья Середюк накануне подписал постановление «О введении на территории Кузбасса для органов управления и сил единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС режима “Повышенная готовность”». Это связано с ухудшением погодных условий.

Так, с 27 мая по 28 мая (до 8 утра) в регионе вводится режим «Повышенной готовности». Муниципальные власти должны в связи с этим проверить линии электропередач, обратить внимание на социально значимые объекты, довести прогноз погоды до руководителей организаций и населения, подготовить и оснастить аварийные бригады всем необходимым и т. д.

Спасателям власти рекомендуют определить силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС, скоординировать деятельность органов повседневного управления и сил системы предупреждения, оповестить население через сотовых операторов и собрать информацию об обстановке на территории области.