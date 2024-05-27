В Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за погоды

Так, с 27 мая по 28 мая (до 8 утра) в регионе вводится режим «Повышенной готовности». Муниципальные власти должны в связи с этим проверить линии электропередач, обратить внимание на социально значимые объекты, довести прогноз погоды до руководителей организаций и населения, подготовить и оснастить аварийные бригады всем необходимым и т. д.