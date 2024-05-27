В Южном Бутове появится четырехэтажный образовательный комплекс

«Для участка площадью 1,2 гектара утвердили изменения в правила землепользования и застройки. Он расположен напротив владения 44 в Чечерском проезде. Предельная площадь здания составит 8,5 тысячи квадратных метров, а высота не превысит 35 метров. Комплекс будет рассчитан на 250 школьников и 100 дошкольников», — сообщила Юлиана Княжевская.