В Южном Бутове появится четырехэтажный образовательный комплекс

В районе Южное Бутово построят четырехэтажный образовательный комплекс на 350 мест. Его возведут в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом рассказала Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура).
«Для участка площадью 1,2 гектара утвердили изменения в правила землепользования и застройки. Он расположен напротив владения 44 в Чечерском проезде. Предельная площадь здания составит 8,5 тысячи квадратных метров, а высота не превысит 35 метров. Комплекс будет рассчитан на 250 школьников и 100 дошкольников», — сообщила Юлиана Княжевская.
Здание построят за счет городского бюджета. Возведение социальных объектов — одно из ключевых требований к формированию комфортной среды. Одновременно с обновлением жилой недвижимости в районе строят и образовательные учреждения.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что на улице Обручева на юго-западе столицы появится образовательный комплекс, в состав которого войдет школа на одну тысячу мест и детский сад для 275 воспитанников.
Всего в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с 2011 года в столице построено и введено в эксплуатацию более 600 школ и детских садов.