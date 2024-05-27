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На МЦД-2 временно изменится расписание движения поездов

В период ограничений специалисты будут модернизировать станцию Царицыно.

28 мая изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

Так, с 15:30 до 20: 55 некоторые поезда со стороны Нахабина будут следовать укороченным маршрутом до Курского вокзала. В эти же часы интервалы движения частично увеличат до 12−24 минут.

В период ограничений специалисты будут модернизировать станцию Царицыно. Пути № 5 и 6 закроют.

Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее. С расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы», «Расписание и билеты ЦППК» и «Московский транспорт», а также на сайте перевозчика.