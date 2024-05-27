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МЧС Беларуси предупреждает о жаре и грозах в понедельник

Жара увеличивает вероятность тепловых ударов и может привести к деформации асфальтового покрытия, а грозы могут стать причиной пожаров.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 78% 755 мм рт. ст. +21°

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Грозы ожидаются местами (в основном по северной половине Беларуси), в отдельных районах воздух прогреется до +30°С, сообщили в официальном Telegram-канале министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — гибель людей при купании, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах, возникновение лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.

Кроме того, жара увеличивает вероятность тепловых ударов, а также может привести к деформации асфальтового покрытия и увеличению количества ДТП.

Синоптики также объявили на понедельник желтый уровень опасности из-за жары и гроз.

По прогнозам Белгидромета, сегодня в стране установится переменная облачность. Днем местами, в основном по северной половине пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ветер юго-восточный, восточный 3−8 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +24…+30°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске в понедельник будет переменная облачность и без осадков. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +26…+28°C. Ветер юго-восточный 3−8 м/с.

В Гродно и Бресте будут аналогичные погодные условия: переменная облачность, без дождей, +26…+28°C, ветер юго-восточный 3−8 м/с.

В Витебске сегодня также ожидается переменная облачность без дождей. В этом областном центре воздух прогреется до +27…+29°C. Ветер неустойчивых направлений 3−8 м/с.

В Гомеле и Могилеве установится самая жаркая погода — от +28°C до +30°C. В этих городах в понедельник ожидается переменная облачность. В Гомеле без осадков, а в Могилеве есть небольшая вероятность дождей — 5−10%. Ветер восточный 3−8 м/с.