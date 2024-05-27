МЧС Беларуси предупреждает о жаре и грозах в понедельник

В Гомеле и Могилеве установится самая жаркая погода — от +28°C до +30°C. В этих городах в понедельник ожидается переменная облачность. В Гомеле без осадков, а в Могилеве есть небольшая вероятность дождей — 5−10%. Ветер восточный 3−8 м/с.