На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Днем на западе, севере области Абай ожидается гроза. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Семей днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15−20 м/с.