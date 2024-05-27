Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

На большей части Казахстана 27 мая объявлено штормовое предупреждение, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 78% 755 мм рт. ст. +21°
Источник: EL.kz

В Астане днем ожидаются гроза, град.

В Карагандинской области ночью на севере, востоке области гроза, днем на севере области ожидается сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, в центре, востоке области порывы 15−20 м/с.

Днем на севере области Улытау ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный днем на севере, в центре области порывы 15−20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, в центре области порывы 15−20 м/с, временами 25 м/с. г.

В Алматы ночью ожидается туман.

Ночью на западе, юге, в центре, днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный ночью на юге области порывы 15−20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Костанайской области, днем на востоке, юге области ожидается гроза. Днем на юге области — град. Ветер северо-западный ночью на западе, востоке области, днем на большей части области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный днем на севере, в центре области 15−20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на востоке области порывы 15−20 м/с. На западе, юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с.

Днем на юге Павлодарской области ожидается сильный дождь. На юге области гроза. Ветер западный на западе, юге, востоке области 15−20 м/с.

В Актюбинской области ветер юго-западный с переходом на северный на севере, востоке области ожидаются порывы 15−20 м/с.

Днем на западе, севере области Абай ожидается гроза. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Семей днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15−20 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза.

Днем на юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юге, востоке области порывы 15−20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается восточный ветер 15−20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.