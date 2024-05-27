Демешин поручил сделать доступный сервис по записи людей к врачам

По итогам работы нового врио губернатора, эксперты отмечают, что Дмитрий Демешин с первых дней своей работы в Хабаровском крае прямо говорил о проблемах и жалобах в сфере здравоохранения региона. И первый же внеплановый визит в поликлинику подтвердил это. Глава региона дал чиновникам несколько месяцев, чтобы создать нормальный интернет-сервис, который бы позволял как записываться в адекватные сроки, так и выбирать разных, в том числе узких специалистов.