Демешин поручил сделать доступный сервис по записи людей к врачам

Прошла неделя, как «за рулем» Хабаровского края находится новый врио губернатора Дмитрий Демешин. В минувшие выходные глава региона проехал по целому ряду объектов в Хабаровске с внеплановым визитом. Помимо осмотра ремонтных работ на проблемных участках автодорог и строительства дамбы, Демешин посетил городскую клиническую больницу имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого.
Здоровье в приоритете
Завершилась первая полноценная неделя работы временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Демешина. В качестве нового руководителя Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в ДФО представил его 22 мая, отметив, что Дмитрий Викторович уже знаком с Хабаровским краем и он быстро вникнет в специфику и проблемы территории.
Внеплановые объезды становятся еще одной особенностью работы Демешина в Хабаровском крае. Такой подход выявляет настоящие проблемы, которые ответственные руководящие лица стараются замалчивать. Такая практика явно будет эффективна в Хабаровском крае.
К слову, одним из нескольких незапланированных визитов был в городскую клиническую больницу им. профессора А. М. Войно-Ясенецкого. Дмитрий Демешин лично пообщался с ее коллективом, пациентами и дал несколько важных поручений.
Стоит отметить, что эта ГКБ — одно из крупнейших медучреждений края, включающих многопрофильный стационар и амбулаторно-поликлиническую службу с тремя поликлиниками. Ежегодно врачи больницы принимают более 16 тысяч человек, также здесь проходит около семи тысяч операций в год.
В ходе визита, люди пожаловались на проблемы с записью к врачам, особенно к узким специалистам. Чтобы проверить так ли это, Демешин лично попробовал записаться на прием к одному из врачей через интернет-сервис. Но у него также не получилось.
Как объяснили врио губернатора, скорее всего это связано с перебоями в работе самого сервиса и отсутствием узких специалистов. На данный момент по расписанию возможно попасть лишь к терапевту, дерматовенерологу, хирургу и инфекционисту. Запись к остальным врачам не доступна.
Кадровый голод
Есть проблема и с кадровым вопросом: потребность во врачах, без учета совместительства, здесь закрыта лишь на 58%.
«Быстровозводимые объекты — правильное решение. Это лучше, чем строить объект за полтора миллиарда. Лучше сделать за 300 миллионов, а на остальные наполнить учреждение техникой», — считает руководитель субъекта.
На строительство модульного корпуса выделено 306 миллионов рублей, работы должны завершится по плану в конце 2024 года. Возведение объекта стартовало в прошлом году, материалы для строительства используются от местных производителей. После посещения больницы, Демешин поручил значительно ускорить стройку.
По итогам работы нового врио губернатора, эксперты отмечают, что Дмитрий Демешин с первых дней своей работы в Хабаровском крае прямо говорил о проблемах и жалобах в сфере здравоохранения региона. И первый же внеплановый визит в поликлинику подтвердил это. Глава региона дал чиновникам несколько месяцев, чтобы создать нормальный интернет-сервис, который бы позволял как записываться в адекватные сроки, так и выбирать разных, в том числе узких специалистов.