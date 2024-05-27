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Собака провалилась под землю на прогулке в Новосибирске

Жительница Новосибирска гуляла со своим питомцем, неожиданно он провалился в яму на газоне.

Источник: МЧС РФ

На помощь пришли спасатели МАСС.

Специалисты службы спасения рассказали, что отверстие, в которое упала собака было очень узким, и просто достать животное не представлялось возможным.

Спасатели решили раскопать яму, только так удалось вызволить маленького пленника. Судя по фотографиям, в яму опускали лестницу.

После — дыру в земле огородили сигнальной лентой. Информацию о существовании ямы передали в контролирующие органы.

Отмечается, что собака жива-здорова, успокоилась только на руках хозяйки.

Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что спасатели Новосибирска вытащили лапу собаки из карабина дамской сумки.