Собака провалилась под землю на прогулке в Новосибирске

На помощь пришли спасатели МАСС.
Специалисты службы спасения рассказали, что отверстие, в которое упала собака было очень узким, и просто достать животное не представлялось возможным.
Спасатели решили раскопать яму, только так удалось вызволить маленького пленника. Судя по фотографиям, в яму опускали лестницу.
После — дыру в земле огородили сигнальной лентой. Информацию о существовании ямы передали в контролирующие органы.
Отмечается, что собака жива-здорова, успокоилась только на руках хозяйки.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что спасатели Новосибирска вытащили лапу собаки из карабина дамской сумки.