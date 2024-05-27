Кому положены льготы на платных муниципальных парковках в Волгограде?

Документы на включение в реестр льготников в Волгограде принимает облкомдортранс (пр. Жукова, 90). Консультация по телефонам: 8 (8442) 30−94−09 , 8 (8442) 30−94−65 . Подать их можно через МФЦ, на личном приёме в комитете или отправить заказным письмом с уведомлением о вручении. По вопросам парковки и оплаты звоните на горячую линию: 8 (8442) 96−61−88 .