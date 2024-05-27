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Кому положены льготы на платных муниципальных парковках в Волгограде?

Документы на включение в реестр льготников принимает облкомдортранс, подать их можно через МФЦ.

Первая платная парковка в Волгограде заработала на площади у ж/д вокзала с 20 мая. Для легковых машин стоимость парковки — 40 ₽ в час. Оплатить стоянку нужно будет одним из шести способов. Оплату нужно проводить до конца суток, в противном случае выпишут штраф — 2500 ₽

— Право на льготное бесплатное место на платной парковке в Волгограде имеют ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, а также постоянно перевозящие ветеранов на личном авто, — сообщили в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства. — Среди других категорий льготников — один из семьи многодетных родителей, участники СВО, родители погибших бойцов, владельцы электромобилей и др.

Документы на включение в реестр льготников в Волгограде принимает облкомдортранс (пр. Жукова, 90). Консультация по телефонам: 8 (8442) 30−94−09, 8 (8442) 30−94−65. Подать их можно через МФЦ, на личном приёме в комитете или отправить заказным письмом с уведомлением о вручении. По вопросам парковки и оплаты звоните на горячую линию: 8 (8442) 96−61−88.

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