Кому положены льготы на платных муниципальных парковках в Волгограде?

Первая платная парковка в Волгограде заработала на площади у ж/д вокзала с 20 мая. Для легковых машин стоимость парковки — 40 ₽ в час. Оплатить стоянку нужно будет одним из шести способов. Оплату нужно проводить до конца суток, в противном случае выпишут штраф — 2500 ₽
— Право на льготное бесплатное место на платной парковке в Волгограде имеют ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, а также постоянно перевозящие ветеранов на личном авто, — сообщили в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства. — Среди других категорий льготников — один из семьи многодетных родителей, участники СВО, родители погибших бойцов, владельцы электромобилей и др.
Документы на включение в реестр льготников в Волгограде принимает облкомдортранс (пр. Жукова, 90). Консультация по телефонам: