«Не пугай её!»: в Приморье автолюбители столкнулись с семейством тигров

Встреча людей и тигров — обычное явление для Приморья. В Красноармейском районе местные жители повстречали целое тигриное семейство, которое вышло на трассу. По словам очевидцев, тигрица с детёнышами появились возле дороги вблизи села Рощино, сообщает ИА PrimaMedia.
Автомобилисты, обнаружившие полосатых хищников, решили не пугать их, а лишь наблюдать издалека. Самка тигра немного порычала в сторону возможных незваных гостей, защищая своих малышей, и убежала с ними в лес.
«Вот это да! С тигренком! Маленькая такая тигрица… Малыш “запятился”. Не пугай ее!», — комментирует автор видео.
Напомним, недавно под Арсеньевом на видео попал тигр, который погнался за автомобилем.