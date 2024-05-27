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«Не пугай её!»: в Приморье автолюбители столкнулись с семейством тигров

Хищники вышли к трассе.

Источник: PrimaMedia.ru

Встреча людей и тигров — обычное явление для Приморья. В Красноармейском районе местные жители повстречали целое тигриное семейство, которое вышло на трассу. По словам очевидцев, тигрица с детёнышами появились возле дороги вблизи села Рощино, сообщает ИА PrimaMedia.

Автомобилисты, обнаружившие полосатых хищников, решили не пугать их, а лишь наблюдать издалека. Самка тигра немного порычала в сторону возможных незваных гостей, защищая своих малышей, и убежала с ними в лес.

«Вот это да! С тигренком! Маленькая такая тигрица… Малыш “запятился”. Не пугай ее!», — комментирует автор видео.

Напомним, недавно под Арсеньевом на видео попал тигр, который погнался за автомобилем.

флора и фауна