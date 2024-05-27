Пермские парки приглашают на праздник в День защиты детей 1 июня

Гуляй, детвора, пришли каникулы! Первый день лета весело и с пользой предлагают провести городские парки Перми. В День защиты детей 1 июня в парковых зонах города состоятся концертные программы.
В объединении «ПермьПарк» рассказали, что гостей ждут увлекательные выступления артистов, творческие мастер-классы, игровые зоны и аттракционы.
В парке им. Чехова праздничные представления пройдут с 12:00 до 14:00, в саду им. Миндовского — с 13:00 до 16:00, в парке «Счастье есть» — с 12:00 до 18:00.
Мероприятия в парке им. Чехова и саду им. Миндовского День защиты детей отметят в рамках экологического фестиваля «Экофест», ребят будут ждать «Зеленые классы».
«Не забудьте взять с собой хорошее настроение и фотоаппараты, чтобы запечатлеть самые яркие моменты праздника», — советуют в «ПермьПарк».