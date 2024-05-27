Волгоградцев предупредили о резком перепаде температур до 25 градусов

Разница между ночными и дневными показателями составит более 20 градусов.
В ночь на 27 мая столбики термометров в Волгоградской области опускались до +4 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +29. Перепад составит 25 градусов.
Понедельник пройдет без осадков. Скорость ветра будет 7−12 м/с с порывами до 15−18 м/с, сообщили местные синоптики.
Во вторник волгоградцам вновь стоит готовиться к «качелям». С 27 на 28 мая температура опустится до +6 градусов, в светлое время суток потеплеет до +29 градусов. Показатели дня и ночи опять будут отличаться более чем на 20 градусов.