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Волгоградцев предупредили о резком перепаде температур до 25 градусов

Неделя начнется с температурных качелей.

Сейчас в Ричмонде: +20° 4 м/с 88% 754 мм рт. ст. +21°

Разница между ночными и дневными показателями составит более 20 градусов.

В ночь на 27 мая столбики термометров в Волгоградской области опускались до +4 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +29. Перепад составит 25 градусов.

Понедельник пройдет без осадков. Скорость ветра будет 7−12 м/с с порывами до 15−18 м/с, сообщили местные синоптики.

Во вторник волгоградцам вновь стоит готовиться к «качелям». С 27 на 28 мая температура опустится до +6 градусов, в светлое время суток потеплеет до +29 градусов. Показатели дня и ночи опять будут отличаться более чем на 20 градусов.