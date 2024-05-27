Дефицит йода в Крыму: как его восполнить

«Пусть это будет маленькая коробочка, чтобы использовать ее за 2−3 месяца. Условия хранения имеют значение: это должна быть полочка, где достаточно темно и, самое главное, сухо. Еще важно, что нельзя йодированную соль долго термически обрабатывать. То есть стараться солить в конце, при подаче блюда на стол, например салата. Так больше пользы мы получим».