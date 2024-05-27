В Сочи выбрали «Супер бабушку — 2024»

Мы писали, на Кубани пенсионер создал детскую площадку на месте мусорки. Новое место отдыха для детей появилось в станице Елизаветинской. Местный житель построил площадку с игрушками. Он разместил там фигуры из старых шин, бутылок и автокресел. Мужчина создал модели военной техники, машинки и героев популярных мультфильмов.