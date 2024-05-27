В Сочи выбрали «Супер бабушку — 2024», сообщает пресс-служба мэрии города.
На прошедшем в День города в Зимнем театре конкурсе за титул супер-бабушки боролись 12 претенденток. Жюри оценивало их умение держаться на сцене, творческие способности и кулинарное мастерство. Параллельно проходило голосование в соцсетях.
Корону «Супер бабушки — 2024» получила Елена Пушкарская из Лазаревского района.
Напомним, пенсионерка из Краснодарского края стала популярной в Tik-Tok. По словам блогера, аккаунт в интернете она завела благодаря дочери. Сейчас некоторые видео тиктокерши набирают миллионы просмотров.
Мы писали, на Кубани пенсионер создал детскую площадку на месте мусорки. Новое место отдыха для детей появилось в станице Елизаветинской. Местный житель построил площадку с игрушками. Он разместил там фигуры из старых шин, бутылок и автокресел. Мужчина создал модели военной техники, машинки и героев популярных мультфильмов.