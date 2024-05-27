Светофоры в Новосибирске оказались слишком старыми

НОВОСИБИРСК, 27 мая, ФедералПресс. В Новосибирске во время мощного ливня перестали работать светофоры. На проблему массово пожаловались водители, отмечая, что ситуация наблюдается уже не впервые. Власти объяснили, что светофоры в городе слишком старые, многие имеют детали, которым более 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.