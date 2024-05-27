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Светофоры в Новосибирске оказались слишком старыми

НОВОСИБИРСК, 27 мая, ФедералПресс. В Новосибирске во время мощного ливня перестали работать светофоры. На проблему массово пожаловались водители, отмечая, что ситуация наблюдается уже не впервые. Власти объяснили, что светофоры в городе слишком старые, многие имеют детали, которым более 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Источник: РИА "Новости"

«Объекты ломаются из-за повреждения изоляции кабельных линий, износа и деформации корпусов светофорных головок, устаревшего оборудования, контроллеров 1960 года выпуска, алюминиевых кабельных линий», — уточнили в администрации.

В мэрии отметили, что специальные четыре бригады выезжали на ремонт светофоров во время ЧП. Для решения проблемы необходимо провести ремонт светофоров. В администрации уточнили, что в текущем году планируют отремонтировать светофоры, по которым вынес решение суд.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске сломались все светофоры и город утонул в пробках.