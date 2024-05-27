Светофоры в Новосибирске оказались слишком старыми

«Объекты ломаются из-за повреждения изоляции кабельных линий, износа и деформации корпусов светофорных головок, устаревшего оборудования, контроллеров 1960 года выпуска, алюминиевых кабельных линий», — уточнили в администрации.
В мэрии отметили, что специальные четыре бригады выезжали на ремонт светофоров во время ЧП. Для решения проблемы необходимо провести ремонт светофоров. В администрации уточнили, что в текущем году планируют отремонтировать светофоры, по которым вынес решение суд.
Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске сломались все светофоры и город утонул в пробках.