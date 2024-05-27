В Красноярске с 27 мая ограничили движение автомобилей на двух участках

В Красноярске с 27 мая ограничили движение автомобилей на улице Тотмина. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.
На отрезке в 60 метров в районе дома № 6 на улице Тотмина сузят проезжую часть до двух полос. Это необходимо для проведения аварийного ремонта сетей водоснабжения.
Ограничения будут действовать с 27 мая 08:00 по 7 июня 20:00.
Также с 27 мая полностью закроют для транспорта проезд вдоль здания цирка от улицы Академика Вавилова до Красраба, 141А. Там продолжаются работы по ремонту теплосети.
Ограничения продлятся с 27 мая 8:00 до 31 июля 20:00.