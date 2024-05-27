В Новосибирске школьника выгнали с ЕГЭ по литературе из-за шпаргалки

В Новосибирске первый раз в этом учебном году выгнали школьника с ЕГЭ за попытку списывания. Как сообщила министр образования Мария Жафярова во время оперативного совещания, у ребенка нашли шпаргалку.
— Государственная итоговая аттестация проходит в штатном режиме, удаленных досрочно по неуважительной причине нет, за исключением одного человека, который был удален с ЕГЭ по литературе за наличие шпаргалки, — заявила чиновница.
В таком случае школьник имеет возможность пересдать один предмет.
Юные новосибирцы приступили к сдаче итоговых экзаменов 23 мая. В этот день школьники сдавали не только литературу, но также химию и географию.