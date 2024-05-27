Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске школьника выгнали с ЕГЭ по литературе из-за шпаргалки

Экзамен прошел 23 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске первый раз в этом учебном году выгнали школьника с ЕГЭ за попытку списывания. Как сообщила министр образования Мария Жафярова во время оперативного совещания, у ребенка нашли шпаргалку.

— Государственная итоговая аттестация проходит в штатном режиме, удаленных досрочно по неуважительной причине нет, за исключением одного человека, который был удален с ЕГЭ по литературе за наличие шпаргалки, — заявила чиновница.

В таком случае школьник имеет возможность пересдать один предмет.

Юные новосибирцы приступили к сдаче итоговых экзаменов 23 мая. В этот день школьники сдавали не только литературу, но также химию и географию.

образование