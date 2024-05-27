Стипендии вручили лучшим ученикам и учителям школы № 55 в Иркутске

В Иркутске в школе № 55 прошла десятая церемония вручения премий лучшим ученикам, учителям, работникам и семьям. Награда учреждена председателем городской Думы Евгением Стекачевым, он же и вручил призы всем победителям. Об этом сообщили в пресс-службе Думы города Иркутска.
— Ребята из школы № 55 получают эти награды с 2014 года, и это уже стало доброй традицией. Для кого-то это первый в жизни денежный приз, а кто-то не в первый раз доказывает таким образом свое мастерство, — заметил Стекачев.
В этом году звание «Ученик года» получили 46 воспитанников школы со второго по 11 класс. Они одержали победу в номинациях «Лучший в учебе», «Социальная активность», «Лучший в спорте», «Творческая личность». Среди педагогов лучшими оказались шесть человек, они были отмечены в категориях «Сердце отдаю детям», «Первый учитель», «Учитель профессионал», «Учитель наставник», «Лучший классный руководитель». Также три победителя определили в номинации «Лучший работник».
Еще одна награда нашла своих обладателей в конкурсе «Семья года». Лучшими в номинации «Молодая семья» объявили семью Хорошковых, а приз как «Многодетная семья» получила семья Мельников, которые воспитывают восьмерых детей.
Ранее стипендии вручили 27 учащимся и пяти педагогам гимназии № 2.