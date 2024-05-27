Жителей Омской области всю неделю ждут температурные качели

В понедельник, 27 мая, в Омской области столбик термометра не поднимется выше +13 градусов, местами небольшой дождь, а порывы ветра будут достигать 18 м/с. В ночь на вторник по данным синоптиков, ожидается 0… +5, а в некоторых районах похолодает до −5 градусов. В дневные часы ожидается до +15 градусов, возможен кратковременный дождь и гроза. В ночь на среду пройдет кратковременный дождь и возможен град. Ночью в среду, 29 мая, температура поднимется только до +9 градусов, а днем не выше +12 градусов.