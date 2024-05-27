Жителей Омской области всю неделю ждут температурные качели

В понедельник, 27 мая, в Омской области столбик термометра не поднимется выше +13 градусов, местами небольшой дождь, а порывы ветра будут достигать 18 м/с. В ночь на вторник по данным синоптиков, ожидается 0… +5, а в некоторых районах похолодает до −5 градусов. В дневные часы ожидается до +15 градусов, возможен кратковременный дождь и гроза. В ночь на среду пройдет кратковременный дождь и возможен град. Ночью в среду, 29 мая, температура поднимется только до +9 градусов, а днем не выше +12 градусов.
Согласно сервису Ventusky, 27 мая на севере региона пройдет снег, а во вторник, 28 мая, ожидается сильная гроза и дождь. В другой раз, по прогнозу синоптиков, дожди придут в Омскую область только 2 июня, но при этом потеплеет до +26 градусов. Однако жара придет в регион лишь на день. Уже 3 июня похолодает до +19 градусов.
Как ранее сообщал «ФедералПресс» в соседнем Новосибирске похолодает еще сильнее и пойдет снег.