Мусор оттаял и расползается: в Приангарье снова мусорный коллапс

В Иркутской области окончательно растаял снег, из-под которого вдруг появилось столько свалок, что ситуации в отдельных территориях уже называют мусорным коллапсом. А ведь после начала мусорной реформы и появления тех, кто отвечает в регионе за чистоту, мы рассчитывали, что станет чище. Что же случилось?
О мусорных коллапсах начали говорить в середине мая. Тогда гид Александра Александрова опубликовала разлетевшийся по всему интернету и ставший вирусным ролик. На нем — временный полигон на Ольхоне, в лиственничном лесу недалеко от Сарайского пляжа. Полигон огорожен, но на нем столько мусора, что он сразу разлетелся по всему лесу.
После появления видео в сетях и СМИ ситуацией заинтересовались Следственный комитет России и его глава Александр Бастрыкин. Региональный оператор зоны «Юг» буквально в тот же день прокомментировал ситуацию так: вывезти было нельзя, на лед не пускают мусоровозы.
Байкальская природоохранная прокуратура выдала предписание мэру Ольхонского района Андрею Тыхееву, в котором потребовала убрать мусор и проследить за тем, чтобы он не покидал пределов полигона. Чтобы ситуация не повторилась, на Ольхоне надо строить перегрузочную станцию. На ней мусор будет складироваться в герметичные бункеры, а потом вывозиться на полигон.
Но эта проблема решаема. А вот на севере области ситуация с мусором намного хуже, чем на юге. Здесь лишается лицензии Региональный северный оператор, который работал в Тайшете. Этот город в последнее время стал превращаться в свалку. И крайних нет: мэр Тайшета Александр Кузин твердит, что виноват РСО, который слишком редко, всего раз в день, вывозит мусор, а РСО в свою очередь уверяет всех, что вина лежит на местных властях. Они, по мнению РСО, не обеспечили достаточного количества контейнерных площадок и сами не вывозят мусор, не относящийся к коммунальным отходам: ветки, строительные отходы, мебель, шины
Точку в споре предстоит поставить прокуратуре, которая уже начала проверку. Ей же предстоит найти крайнего и наказать — чтобы неповадно было. А тем временем Тайшет тонет в мусоре. Может, жители стали больше производить отходов?
Старые свалки нашли и в Тулунском районе, на территории ряда муниципалитетов. Летом им предстоит грандиозная уборка — по решению суда. Вот только кто будет вывозить собранный мусор?
Региональный северный оператор лишился лицензии 15 апреля. Об этом официально заявила пресс-служба правительства Иркутской области. Не справляется он с вывозом мусора и строительством перехватывающих мусорных площадок. Работа, понятно, непростая: территории на севере области обширные, дороги — плохие, вывозить мусор из деревень и сел на единственный полигон в Братске — далеко, долго, дорого. Сейчас власти Иркутской области ищут нового регионального оператора, у которого обязательно должна быть лицензия. Предыдущий будет работать до прихода нового.