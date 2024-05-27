Мусор оттаял и расползается: в Приангарье снова мусорный коллапс

Но эта проблема решаема. А вот на севере области ситуация с мусором намного хуже, чем на юге. Здесь лишается лицензии Региональный северный оператор, который работал в Тайшете. Этот город в последнее время стал превращаться в свалку. И крайних нет: мэр Тайшета Александр Кузин твердит, что виноват РСО, который слишком редко, всего раз в день, вывозит мусор, а РСО в свою очередь уверяет всех, что вина лежит на местных властях. Они, по мнению РСО, не обеспечили достаточного количества контейнерных площадок и сами не вывозят мусор, не относящийся к коммунальным отходам: ветки, строительные отходы, мебель, шины и т. д.