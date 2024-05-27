Главу Полтавского района Омской области Милашенко могут уволить после ДТП

Также в сеть попало видео, на котором очевидцы на фоне искореженного автомобиля говорят, что один из участников ДТП был нетрезв. Фотографии с места аварии, опубликованные на официальной странице Госавтоинспекции Омской области, очень похожи на кадры видео. Также совпадают номер и марка автомобиля. В ГИБДД и полиции официально эту информацию не прокомментировали.