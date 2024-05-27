Главу Полтавского района Омской области Милашенко могут уволить после ДТП

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале сообщил о новых вскрывшихся обстоятельствах.
Также глава региона обратился к правоохранителям с просьбой тщательно расследовать обстоятельства аварии.
«По результатам проверки совместно с депутатами районного Совета будем принимать решение о дальнейшей целесообразности нахождения Александра Васильевича Милашенко в должности главы», — также отметил губернатор.
Ранее «МК в Омске» рассказывал об этом ДТП подробно. В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что водитель автомобиля Nissan X-Trail после ДТП скрылся. Предположительно, за рулём иномарки мог быть глава Полтавского района.
Также в сеть попало видео, на котором очевидцы на фоне искореженного автомобиля говорят, что один из участников ДТП был нетрезв. Фотографии с места аварии, опубликованные на официальной странице Госавтоинспекции Омской области, очень похожи на кадры видео. Также совпадают номер и марка автомобиля. В ГИБДД и полиции официально эту информацию не прокомментировали.