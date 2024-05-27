В Перми закончен поиск 17-летней девушки в чёрном мусульманском платке

Поиск 17-летней девушки в чёрном мусульманском платке завершён в Перми, сообщает поисковый отряд «Регион59».
Речь идёт о девушке, которая пропала 2 мая 2024 года. Последний раз девушку видели, когда она вышла из дома на улице Карпинского в Индустриальном районе. Пропавшую искали более трёх недель.
«Найдена, жива! Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — сообщил поисковый отряд.
Подробности того, где и при каких обстоятельствах удалось найти девушку — не уточняются.
Ранее в Пермском крае стало известен о поисках 49-летнего рыбака, который пропал около Затона в Усольском районе. Дочь исчезнувшего мужчины рассказала сайту perm.aif.ru подробности пропажи мужчины. По её словам, он хорошо ориентируется в лесу и раньше не пропадал.