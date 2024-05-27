В Перми закончен поиск 17-летней девушки в чёрном мусульманском платке

Ранее в Пермском крае стало известен о поисках 49-летнего рыбака, который пропал около Затона в Усольском районе. Дочь исчезнувшего мужчины рассказала сайту perm.aif.ru подробности пропажи мужчины. По её словам, он хорошо ориентируется в лесу и раньше не пропадал.