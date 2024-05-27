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В Раздольненском районе зафиксировали засуху

В Раздольненском районе Крыма зафиксировали засуху.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 83% 754 мм рт. ст. +21°

В Раздольненском районе Крыма зафиксировали почвенную засуху. Об этом сообщает «Вести Крым».

Врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова отметила, что в этом сезоне в регионе снизят требования к показателям результативности агропредприятий.

Засуха не означает того, что в Крыму есть проблемы с водой. Речь идет о районах, которые орошаются природной влагой, либо же используют воду из скважин. При этом специалисты не исключают, что засуха может коснуться и других районов Крыма. В частности, угроза для урожая имеется в Нижнегорском, Красноперекопском и Первомайском районах республики.

Из-за засухи и майских заморозков с 7 тысяч гектаров урожай не соберут. В разных районах Крыма пострадала озимая пшеница, яровой ячмень, горчица, рапс и другие культуры.