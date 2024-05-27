В Раздольненском районе зафиксировали засуху

Засуха не означает того, что в Крыму есть проблемы с водой. Речь идет о районах, которые орошаются природной влагой, либо же используют воду из скважин. При этом специалисты не исключают, что засуха может коснуться и других районов Крыма. В частности, угроза для урожая имеется в Нижнегорском, Красноперекопском и Первомайском районах республики.