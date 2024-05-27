В Раздольненском районе зафиксировали засуху

В Раздольненском районе Крыма зафиксировали почвенную засуху. Об этом сообщает «Вести Крым».
Врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова отметила, что в этом сезоне в регионе снизят требования к показателям результативности агропредприятий.
Засуха не означает того, что в Крыму есть проблемы с водой. Речь идет о районах, которые орошаются природной влагой, либо же используют воду из скважин. При этом специалисты не исключают, что засуха может коснуться и других районов Крыма. В частности, угроза для урожая имеется в Нижнегорском, Красноперекопском и Первомайском районах республики.
Из-за засухи и майских заморозков с 7 тысяч гектаров урожай не соберут. В разных районах Крыма пострадала озимая пшеница, яровой ячмень, горчица, рапс и другие культуры.