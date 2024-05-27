Аномальная жара не собирается уходить из Петербурга. Ждите грозы

Сегодня регион будет ощущать влияние северо-западной периферии антициклона. На юго-западе Ленобласти местами прошумят кратковременные грозовые дожди. Температура в области от 24 до 29 градусов, что на 8−9 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление будет падать и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».