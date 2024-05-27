Аномальная жара не собирается уходить из Петербурга. Ждите грозы

В Петербурге сохраняется температура, значительно превышающая климатическую норму.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 мая в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южных направлений слабый. Днем 26−28 градусов, на побережье Финского залива местами до 23.
Сегодня регион будет ощущать влияние северо-западной периферии антициклона. На юго-западе Ленобласти местами прошумят кратковременные грозовые дожди. Температура в области от 24 до 29 градусов, что на 8−9 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление будет падать и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Завтра, 28 мая, возможны кратковременные дожди, местами грозы, температура воздуха ночью 14−16 градусов, днем 27−29. В среду, 29 мая, ночью 15−17, днем 26−28 градусов, днем кратковременные дожди, местами грозы.